Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:34, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили на 11 лет за убийство беременной 19-летней сестры из-за денег

В Якутии россиянку осудили на 11 лет за убийство беременной сестры ударом ножа в сердце

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) приговорил к 11 годам колонии 23-летнюю жительницу Кобяйского улуса за убийство беременной 19-летней сестры ударом ножа в сердце. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было совершено 28 июня 2022 года в съемной квартире на улице Дзержинского в Якутске. Фигурантка жила там вместе с младшей сестрой и двумя маленькими детьми. В день трагедии родственницы выпивали. Россиянка решила поговорить с младшей сестрой, которая, по ее словам, вела разгульный образ жизни, не помогала ей, тратила все деньги на себя и не хотела вставать на учет по беременности.

Во время разговора сестры поругались. Старшая схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила им потерпевшую в ногу, а когда та попыталась убежать, догнала ее в прихожей и вновь ударила ножом. Потом она затащила ее с лестничной площадки в квартиру и избила, а затем вновь схватила нож и нанесла им сестре не менее 11 ударов.

Россиянка скончалась на месте до приезда врачей от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

14 октября сообщалось, что российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.