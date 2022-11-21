Россиянку осудили на 11 лет за убийство беременной 19-летней сестры из-за денег

В Якутии россиянку осудили на 11 лет за убийство беременной сестры ударом ножа в сердце

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) приговорил к 11 годам колонии 23-летнюю жительницу Кобяйского улуса за убийство беременной 19-летней сестры ударом ножа в сердце. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было совершено 28 июня 2022 года в съемной квартире на улице Дзержинского в Якутске. Фигурантка жила там вместе с младшей сестрой и двумя маленькими детьми. В день трагедии родственницы выпивали. Россиянка решила поговорить с младшей сестрой, которая, по ее словам, вела разгульный образ жизни, не помогала ей, тратила все деньги на себя и не хотела вставать на учет по беременности.

Во время разговора сестры поругались. Старшая схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила им потерпевшую в ногу, а когда та попыталась убежать, догнала ее в прихожей и вновь ударила ножом. Потом она затащила ее с лестничной площадки в квартиру и избила, а затем вновь схватила нож и нанесла им сестре не менее 11 ударов.

Россиянка скончалась на месте до приезда врачей от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

14 октября сообщалось, что российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру.