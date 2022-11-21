Названы опасные последствия прослушивания музыки в наушниках на полной громкости

Отоларинголог Ризаев: громкое прослушивание музыки в наушниках приведет к снижению слуха

Прослушивание музыки в наушниках на полной громкости приведет к повреждению внутреннего уха и, как следствие, снижению слуха, предупредил врач-отоларинголог Антон Ризаев. Это и другие опасные последствия, а также рекомендации по использованию наушников он назвал «Известиям».

Как отметил Ризаев, любые громкие звуки могут привести к акустическим травмам, и при этом неважно, из какого источника они идут. В частности, повреждение внутреннего уха способны спровоцировать не только наушники, но и музыка на концертах, стрельба из огнестрельного оружия, промышленное оборудование.

По словам отоларинголога, регулярное прослушивание музыки громче диапазона 100-140 децибелов сначала частично повреждает волосковые клетки и спиральные каналы внутреннего уха, а затем разрушает их полностью. В то же время к акустическим травмам барабанных перепонок и слуховых косточек (среднего уха) громкие звуки приводят редко — чаще всего причиной являются перепады давления, добавил врач.

В заключение Ризаев дал рекомендации по правильному использованию наушников: слушать в них музыку необходимо на безопасной громкости и отказаться от их применения сразу после мытья головы, чтобы не спровоцировать наружный отит. Также врач посоветовал не делиться наушниками-«вкладышами» с другими людьми.

Ранее команда международных ученых перечислила риски для слуха при регулярном использовании наушников на громком режиме, а также при посещении шумных музыкальных заведений. Согласно их выводам, до 1,35 миллиарда подростков подвергаются риску потери слуха из-за использования звуковых устройств на опасной громкости от 104 до 112 децибел.