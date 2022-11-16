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13:23, 16 ноября 2022Наука и техника

Перечислены риски для слуха при использовании наушников

До 1,35 миллиарда подростков подверглись риску потери слуха из-за использования наушников

Фото: Henry Be / Unsplash

Команда международных ученых перечислила риски для слуха при регулярном использовании наушников на громком режиме, а также при посещении шумных музыкальных заведений. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Global Health.

Выводы предыдущих исследований показали, что пользователи звуковых устройств часто выбирают громкость до 105 децибел, а средний уровень громкости в развлекательных заведениях колеблется от 104 до 112 децибел, что превышает допустимые безопасные уровни (80 децибел для взрослых; 75 децибел для детей). Теперь авторы решили подсчитать, насколько распространены небезопасные способы прослушивания музыки среди подростков и молодых людей, чтобы составить глобальную оценку людей, которым может угрожать потеря слуха. Специалисты провели метаанализ 33 исследований из России, Великобритании, Франции, Испании и других стран с более чем 19 000 участников в возрасте от 12 до 34 лет.

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Работа показала, что частота небезопасных методов прослушивания с помощью наушников и посещения шумных заведений распространена во всем мире на 24 и 48 процентов соответственно. Основываясь на этих данных, специалисты выявили, что общее число подростков и молодых людей, которые потенциально могут подвергнуться риску потери слуха, колеблется от 0,67 до 1,35 миллиарда во всем мире.

Исследователи призывают правительства разных стран обратить внимание на глобальную проблему и разработать необходимые методы профилактики путем поощрения безопасных способов прослушивания музыки.

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Елена Апазиди
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