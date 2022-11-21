Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации

Александр Лукашенко связал падение украинской ракеты в Польше с попыткой эскалации

Ситуация с падением украинской ракеты на территории Польши похожа на попытку эскалации со стороны Киева и Варшавы. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает БЕЛТА.

«Никто не задается элементарным вопросом: чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными… развернулась и пошла в обратную сторону? Стреляли ведь на восток — оттуда же летят российские ракеты. Пусть профессионалы ответят. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает», — отметил политик.

По словам Лукашенко, в момент пуска украинской ракеты в воздухе не было российских снарядов, а целью ее запуска была провокация и эскалация конфликта. «По каким объектам они били? Молчат, и американцы молчат. Они же понимают, что и мы контролируем эту территорию, кое-что видим. Почему именно во время саммита "Двадцатки" вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», — предположил президент.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Как заявил президент республики Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены украинскими средствами противовоздушной обороны.

В Киеве в случившемся обвинили Москву. Минобороны России отвергло обвинения украинской стороны, отметив, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.