Специалисты оценили эффективность медитации при лечении тревожности

JAMA Psychiatry: медитация не уступает лекарствам по эффективности при лечении тревожности

Специалисты из медицинского центра Джорджтаунского университета обнаружили, что при лечении тревожности медитация не уступает лекарствам по эффективности. Научная работа, в которой они изложили свои выводы, опубликована в медицинском журнале о психиатрии и психическом здоровье JAMA Psychiatry.

В исследовании участвовали 276 взрослых пациентов, у которых диагностировали тревожное расстройство. Половина испытуемых в течение восьми недель занималась медитациями. Другая половина принимала препарат эсциталопрам, использующийся для лечения депрессии и тревожности. После завершения эксперимента и у тех, и у других симптомы тревожности уменьшились на 20 процентов.

Руководитель исследования Элизабет Хоге в беседе с CNN отметила, что медитацию можно назначать пациентам, которые не могут принимать эсциталопрам из-за побочных эффектов или аллергии, либо не поддаются воздействию препарата.

Она также напомнила, что самостоятельно отменять прописанные врачом лекарства и заменять их альтернативными препаратами и практиками без консультации с врачом нельзя.

Ранее психолог Медицинского центра «СМ-Клиника» Диана Лобанова в беседе с «Лентой.ру» назвалапять наиболее распространенных ментальных заболеваний, которые сопровождаются постоянным чувством тревоги. По ее словам, постоянная тревожность может свидетельствовать о развитии депрессии.