Российский миллиардер назвал ошибочным мировой подход к спасению планеты

Миллиардер Мельниченко призвал учитывать не только антропогенные выбросы

Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей миллиардер Андрей Мельниченко назвал ошибочным мировой подход к спасению планеты, который сосредоточен лишь на сокращении антропогенных выбросов углекислого газа в атмосферу. По словам бизнесмена, учитывать надо также прочие эмиссии и поглощение углерода, пишет РБК.

Мельниченко отметил, что углеродный баланс планеты (эмиссия и поглощение парниковых газов) составляет около 840 гигатонн эквивалента СО2 — 6 процентов от этого объема приходится на связанные с деятельностью человека выбросы.

Бизнесмен считает очевидной диспропорцию в решении проблемы. По мнению миллиардера, это в том числе связано с тем, что остальные 94 процента выбросов трудно учесть. «Однозначно определить объем их сокращения в результате приложенных нами усилий еще сложнее», — пояснил Мельниченко. Однако, по мнению бизнесмена, расходы на создание и поддержание системы объективного и надежного расчета углеродного баланса, а также на оценку результатов от сокращения выбросов были бы во много раз меньше, чем те, что человечество несет сегодня в рамках энергоперехода.

«Технологический прогресс обязательно даст возможность делать это точнее, быстрее и дешевле. В любом случае боязнь ошибиться в построении системы мониторинга выбросов не должна являться основанием для отказа от такой задачи», — убежден миллиардер.

Бизнесмен предположил, что, если удастся учитывать эмиссию и поглощение всех выбросов, а не только антропогенных, список лидеров и аутсайдеров в борьбе за спасение планеты от климатической катастрофы серьезно изменится. По прогнозам Мельниченко, неизбежно окажется, что необходимые для сокращения выбросов усилия на одних территориях существенно отличаются по содержанию и по затратам от тех усилий, которые нужны на других территориях для поглощения одинакового объема вредных веществ.

«Более того, изменится глобальная конкурентоспособность. И это серьезнейший вопрос. Ведь, как мы хорошо знаем, геоэкономика определяет геополитику, а ведущие игроки в геополитике умеют формулировать и отстаивать свои суверенные интересы», — добавил миллиардер.

Ранее специалисты организации Global Carbon Project предрекли, что глобальный объем выбросов углекислого газа в 2022 году станет рекордным и достигнет 37,5 миллиарда тонн. Среди причин увеличения эмиссии исследователи назвали рост потребления угля, нефти и газа, а также восстановление мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.