Выбросы углекислого газа в атмосферу установят рекорд

Global Carbon Project: выбросы углекислого газа в атмосферу в 2022 году станут рекордными

Выбросы углекислого газа в атмосферу в 2022 году станут рекордными из-за того, что человечество потребляет все больше нефти, угля и газа, а также потому, что мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе организации Global Carbon Project.

Согласно информации, представленной в исследовании, объем выбросов углекислого газа увеличится на один процент — до 37,5 миллиарда тонн. Наибольшая положительная динамика относительно объема выбросов вредного газа наблюдалась в Индии (плюс шесть процентов) и США (плюс 1,5 процента) — там экономическая активность и масштабы авиаперевозок после ограничений из-за пандемии COVID-19 восстановились быстрее всего.

Исследователи отметили, что в 2022 году, впервые за шесть лет, объем выбросов в Китае снизился на 0,9 процента. Причиной этому послужила жесткая политика местных властей в отношении коронавируса. Кроме того, отрицательная динамика наблюдалась в странах Евросоюза — выбросы углекислого газа там сократились на 0,8 процента. Несмотря на то что эти государства увеличили потребление угля, снижения показателей удалось достичь за счет сокращения использования природного газа после того, как его поставки из России были ограничены.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что объем выбросов углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива увеличивается, вместо того чтобы снижаться. Они добавили, что человечество только отдаляется от достижения целей Парижского соглашения по климату, которое предполагает сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Профессор Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере, принимавшая участие в исследовании, заявила, что общемировой объем выбросов углекислого газа должен ежегодно сокращаться на 1,4 миллиарда тонн для того, чтобы в 2050 году прийти к углеродной нейтральности. Ле Кере призвала правительства увеличить размер инвестиций в зеленую энергетику и сделать упор на посадку деревьев вместо их вырубки, чтобы ускорить сокращение объема выбросов вредного газа.

В сентябре британские ученые из Университета Эксетера пришли к выводу, что Парижское соглашение по климату не сможет спасти человечество. По их данным, сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия, которое служит основной его целью, не сможет спасти население Земли от таких катастроф, как полное разрушение ледяного покрова Западной Антарктики и Гренландии, гибель коралловых рифов и таяние вечной мерзлоты, которое приведет к выбросу в атмосферу значительного количества углерода.