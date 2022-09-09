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Парижское соглашение по климату не сможет спасти человечество

Сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса не спасет человечество

Фото: unsplash

Сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, предполагаемое Парижским соглашением по климату, не сможет спасти человечество от катастрофы. Об этом говорится в исследовании британских ученых из Университета Эксетера.

Эксперты более десяти лет отслеживали 16 переломных моментов, которые способны привести глобальную климатическую систему в опасное состояние. Анализ 200 исследовательских работ показал, что пять из таких моментов могут произойти в ближайшем будущем.

Речь идет о полном разрушении ледяного покрова Западной Антарктики и Гренландии, смерти коралловых рифов, коллапсе конвекции в морях Лабрадор — Ирмингер и таянии вечной мерзлоты, которое приведет к выбросу в атмосферу значительного количества углерода. Повышения глобальной температуры на 1,5 градуса будет достаточно, чтобы вышеперечисленное произошло. На данный момент к 2100 году прогнозируется повышение температуры на 2,6 градуса.

В августе сообщалось, что в Антарктиде обнаружили беспрецедентно мало льда — в июле 2022 года его площадь снизилась на 1,1 миллиона квадратных километров. Уровень льда оказался минимальным для этого месяца за 44 года наблюдений.

Александра Качан
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