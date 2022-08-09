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В Антарктиде обнаружили беспрецедентно мало льда

C3S: площадь антарктического льда снизилась на 1,1 миллиона квадратных километров

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Аналитики европейского проекта Copernicus Climate Change Service (C3S) обнаружили, что количество морского льда в Антарктиде в июле 2022 года оказалось на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщает ABC News.

Площадь льда достигла 1,53 миллиона квадратных километров — на 1,1 миллиона квадратных километров, или 7 процентов, ниже среднего показателя за 1991-2020 годы. Уровень льда оказался минимальным для июля за всю историю наблюдений на протяжении 44 лет.

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В C3S отметили, что объем льда снижается в регионе с февраля. По данным экспертов, июль оказался для Европы более засушливым месяцем, чем обычно. Однако в будущем из-за изменения климата ситуация может ухудшиться. «Можно ожидать, что по мере дальнейшего повышения глобальной температуры мы продолжим сталкиваться с более частыми и продолжительными периодами экстремально высоких температур», — заявила научный сотрудник C3S Фрея Вамборг.

Ранее климатологи Норвегии и России выяснили, что темпы глобального потепления в Арктике в пять-семь раз превышают общемировые показатели. Наиболее быстрое повышение температуры наблюдается в северной и восточной части Баренцева моря, что может вызвать усиление катастрофических погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии.

Нина Ташевская
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