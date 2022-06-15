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Темпы потепления в Арктике превысили общемировой рекорд

Scientific Reports: в Арктике происходит рекордное потепление в 2,7 градуса за десять лет

Фото: David Goldman / AP

Темпы глобального потепления в Арктике в пять-семь раз превышают общемировые показатели. Наиболее быстрое повышение температуры наблюдается в северной и восточной части Баренцева моря, что может вызвать усиление катастрофических погодных условий в Северной Америке, Европе и Азии. К такому выводу пришли климатологи Норвегии и России, которые представили результаты исследования в ведущем научном журнале Scientific Reports.

Специалисты Норвежского метеорологического института (Осло) и Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург) проанализировали данные о приземной температуре воздуха за последние 20-40 лет (1981-2020 годы) в северной части Баренцева региона. Оказалось, что здесь происходит рекордное потепление до 2,7 градуса Цельсия за десятилетие, причем особо сильное увеличение температуры приходится на осенние месяцы — до четырех градусов за десятилетие. Это делает север Баренцева моря самым быстронагревающимся местом на планете.

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Картина потепления, которую дают инструментальные наблюдения на станциях Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, согласуется с резким сокращением площади морского ледового покрова, на что указывают данные дистанционного зондирования концентрации морского льда, температуры поверхности моря и карты высокого разрешения.

Сокращение ледового покрова Баренцева моря, повышение температуры и солености океана тесно связаны с увеличением температуры атлантических вод и усилением переноса океанского тепла в регион с запада. Ученые отмечают, что если температура и соленость океана продолжат повышаться, то первоначально холодный регион трансформируется в регион с преобладанием мягкого атлантического климата. В то же время существуют процессы, которые могут отсрочить атлантификацию.

Ранее в журнале Nature Geoscience вышла статья, в которой климатологи США и Великобритании связали беспрецедентно высокую скорость отступления ледников Антарктиды с повышением глобального уровня моря на 3,4 метра в течение следующих нескольких столетий.

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Александр Еникеев
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