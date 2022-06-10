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В Антарктиде обнаружили беспрецедентное таяние ледников

Nature Geoscience: таяние ледников приведет к повышению уровня моря на 3,4 метра

Фото: Shutterstock

При нынешних беспрецедентных темпах отступления ледников Антарктиды глобальное потепление может привести к повышению глобального уровня моря на 3,4 метра в течение следующих нескольких столетий. К такому выводу пришли ученые Университета штата Мэн, Британской антарктической службы и Имперского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты обнаружили, что ледники начали отступать со скоростью, невиданной за последние 5500 лет. Ледники Туэйтс и Пайн-Айленд площадью 192 тысячи квадратных километров (почти размером с остров Великобритания) и 162,3 тысячи квадратных километров соответственно могут вызвать значительное повышение уровня Мирового океана.

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В середине голоцена, более пяти тысяч лет назад, климат был теплее, чем сегодня, поэтому уровень моря был выше, а ледники меньше. Исследователи решили оценить колебания уровня моря с середины голоцена, поэтому изучили остатки старых антарктических побережий, которые в настоящее время возвышаются над современным уровнем моря. Ученые проанализировали морские раковины и древние кости пингвинов с помощью радиоуглеродного датирования, чтобы определить, как долго они находились над поверхностью моря.

Результаты показали неуклонное падение относительного уровня моря за последние 5500 лет, что исследователи интерпретируют как результат потери льда незадолго до этого. Когда лед ледников тает, уменьшается давление на сушу и побережья приподнимаются над уровнем моря, хотя в других местах Земли происходит глобальный рост уровня океана. Ученые также показали, что скорость падения относительного уровня моря с середины голоцена была почти в пять раз меньше, чем сегодня. Ученые обнаружили, что наиболее вероятной причиной такой большой разницы является недавняя быстрая потеря массы льда.

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Александр Еникеев
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