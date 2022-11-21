В Молдавии заявили об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

Глава МВД Молдавии заявила о гибридных угрозах безопасности из-за ситуации на Украине

Молдавия сталкивается с гибридными угрозами безопасности из-за атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом министр внутренних дел республики Анна Ревенко заявила во время выступления на Платформе поддержки Молдавии в Париже, сообщается в Telegram-канале молдавского МВД.

Отмечается, что в своем выступлении глава ведомства высказалась о ситуации в области безопасности Молдавии и региона. «Она отметила гибридные угрозы, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на инфраструктуру в Украине, что приводит к закрытию пунктов пропуска Украины с Молдавией», — уточнили в пресс-службе МВД.

Ревенко добавила, что в условиях угроз безопасности и энергокризиса ее стране необходима поддержка.

В середине ноября сообщалось о перебоях с подачей электричества в Молдавии из-за проблем на линии электропередачи Вулканешты — Исакча, поставляющей электричество из Румынии. Проблемы с энергоснабжением, в частности, наблюдались в Кишиневе и других крупных городах на севере и юге республики.