Моргенштерн ответил назвавшего его предателем Родины Бузовой

Рэпер Моргенштерн указал на двуличие назвавшего его предателем Родины Бузовой

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) указал на двуличие певицы и телеведущей Ольги Бузовой, обвинившей его в предательстве Родины. Своим мнением он поделился в в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам Моргенштерна, он удивлен резким высказыванием артистки, так как еще недавно близко с ней общался.

«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал?», — задался вопросом рэпер.

Ранее Бузова назвала Моргенштерна человеком, который «предал Родину». Она подчеркнула, что больше не слушает треки исполнителя. «Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — отметила артистка.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем — в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками в социальных сетях.