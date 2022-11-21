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22:32, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск уволит еще больше сотрудников Twitter

Bloomberg: владелец Twitter Илон Маск уволит еще больше сотрудников отдела продаж
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск уволит из компании еще больше сотрудников отдела продаж. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в воскресенье вновь началась череда увольнений. Как отмечают источники, Маск сокращает сотрудников компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.

Один из источников заверил, что сейчас в Twitter насчитывается порядка 2750 сотрудников. До смены владельца их было более семи тысяч.

20 ноября социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Число подписчиков бывшего главы государства резко выросло. 29 октября Twitter разблокировал аккаунт рэпера Канье Уэста.

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Юлия Мискевич
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