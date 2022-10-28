Илон Маск заявил, что Twitter восстановил аккаунт рэпера Канье Уэста до покупки им соцсети

Twitter разблокировал аккаунт рэпера Канье Уэста до того, как американский миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

«Учетная запись Йе была восстановлена компанией Twitter до того, как я стал ее владельцем. Они не консультировались со мной и не информировали меня», — написал Маск.

Так основатель SpaceX и Tesla ответил на вопрос одного из пользователей о том, почему аккаунт Уэста был восстановлен, «если Twitter не должен быть платформой для пропаганды расизма и антисемитизма».

Маск заявил, что все пользователи, чьи аккаунты были заблокированы, «будут освобождены из тюрьмы Twitter». «Комедия теперь легальна в Twitter», — добавил новый владелец соцсети, не уточнив, о чем именно идет речь.

В начале октября Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировал профиль Уэста за антисемитский пост. При этом там не уточнили, какое именно высказывание рэпера нарушило правила.

Ранее Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.