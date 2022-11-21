Еще одна азиатская страна возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Национальная авиакомпания Мьянмы возобновит регулярные полеты в Россию с 1 декабря

Власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, возобновят регулярное прямое авиасообщение с Россией. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения российских туроператоров.

С 1 декабря национальная авиакомпания Мьянмы возобновит полеты из крупного города Мандалай в шесть российских городов, среди которых будут Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Время в пути до азиатской страны займет в среднем 5-5,5 часа в зависимости от аэропорта отправления.

«Вылеты из всех шести городов обещаны еженедельные, правда, цены на них еще не выставлены. Но, по некоторым внутренним сведениям, они будут стоить примерно 45 тысяч рублей туда-обратно», — отметили в одной из турфирм. Уточняется, что продажи авиабилетов начнутся сразу после того, как авиаперевозчик получит слоты в отечественных аэропортах. В настоящее время согласование находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению. Компания отрыла продажу билетов по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.