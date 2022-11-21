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11:31, 21 ноября 2022Путешествия

Еще одна азиатская страна возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Национальная авиакомпания Мьянмы возобновит регулярные полеты в Россию с 1 декабря

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, возобновят регулярное прямое авиасообщение с Россией. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения российских туроператоров.

С 1 декабря национальная авиакомпания Мьянмы возобновит полеты из крупного города Мандалай в шесть российских городов, среди которых будут Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Чита и Улан-Удэ. Время в пути до азиатской страны займет в среднем 5-5,5 часа в зависимости от аэропорта отправления.

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«Вылеты из всех шести городов обещаны еженедельные, правда, цены на них еще не выставлены. Но, по некоторым внутренним сведениям, они будут стоить примерно 45 тысяч рублей туда-обратно», — отметили в одной из турфирм. Уточняется, что продажи авиабилетов начнутся сразу после того, как авиаперевозчик получит слоты в отечественных аэропортах. В настоящее время согласование находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению. Компания отрыла продажу билетов по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

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Валентина Процкова
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