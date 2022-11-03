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15:29, 3 ноября 2022Путешествия

Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в еще одну зарубежную страну

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновит полеты по маршруту Москва — Гюмри

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что лоукостер отрыл продажу билетов по маршруту МоскваГюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

Ранее в ноябре российский лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов в еще одну зарубежную страну — Турцию. Так, с 1 декабря перевозчик начнет выполнять рейсы в Стамбул, в Анталью — с 23 декабря, в Аланью — с 24 декабря.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. Уточнялось, что это связано с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.

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Дарья Рыбак
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