Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в еще одну зарубежную страну

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновит полеты по маршруту Москва — Гюмри

Авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что лоукостер отрыл продажу билетов по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

Ранее в ноябре российский лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов в еще одну зарубежную страну — Турцию. Так, с 1 декабря перевозчик начнет выполнять рейсы в Стамбул, в Анталью — с 23 декабря, в Аланью — с 24 декабря.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. Уточнялось, что это связано с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.