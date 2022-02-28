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Крупная российская авиакомпания отменила рейсы в ряд зарубежных стран

«Уральские авиалинии» отменили до 23 марта рейсы в Барселону и Тель-Авив

Фото: Андрей Перечицкий / Коммерсантъ

«Уральские авиалинии», одна из крупнейших российских авиакомпаний, отменила рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Так, приостановлены полеты в ряд столиц зарубежных стран: до 11 марта из Жуковского в Софию и обратно, до 23 марта — по направлениям Москва — Барселона — Москва и Жуковский — Тель-Авив — Жуковский.

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Кроме того, до 25 марта отменяются рейсы из Москвы в Стамбул, Ларнаку, Пафос, а также из Краснодара в Ларнаку и обратно. Также до 27 марта не будут выполняться перелеты из Жуковского в Фуншал и Будапешт.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» отменила рейсы еще в четыре страны — США, Мексику, Доминикану и на Кубу. Теперь до 2 марта отменены перелеты из Канкуна, Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Вашингтона, Гаваны, Варадеро и Пунта-Каны.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

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Валентина Процкова
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