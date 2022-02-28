«Аэрофлот» отменил рейсы еще в четыре страны

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы еще в четыре страны — США, Мексику, Доминикану и на Кубу. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Таким образом, до 2 марта отменены перелеты из Канкуна, Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Вашингтона, Гаваны, Варадеро и Пунта-Каны. В пресс-службе уточнили, что решение принято в связи с закрытием воздушного пространства Канады для российских самолетов.

Пассажиров призвали следить за актуальной информацией на сайте и в официальных аккаунтах перевозчика в социальных сетях. Оформление возврата средств за билет производится по месту его покупки.

Ранее стало известно, что с 28 февраля «Аэрофлот» приостановил все рейсы в Европу в связи с закрытием воздушного пространства. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.