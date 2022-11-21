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12:53, 21 ноября 2022Экономика

Европа захотела ввести налог на вывод санкционных денег

Politico: Европа хочет ввести налог на вывод санкционных активов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Евросоюз думает над введением нового налога. Его хотят брать с лиц, находящихся под санкциями, пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Брюссель планирует ввести новый сбор, который станет применяться, когда активы или доходы с капитала будут переводиться из любого государства-члена ЕС в третью страну. Например, если гражданин России, находящийся в санкционном списке, получает какую-либо форму ренты в ЕС и пытается перевести выручку за границу, это будет облагаться налогом.

ЕК говорит, что «структура должна быть общей и не должна быть нацелена на конкретные страны». Страны ЕС будут нести ответственность за реализацию. Налог — лишь один из рассматриваемых вариантов «для обеспечения финансирования восстановления Украины». Другие варианты — конфискация активов в пользу Украины, система добровольных взносов стран или обязательные трансферты из стран-членов в бюджет ЕС через новый сбор.

В целом Европейский союз заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро. Основная часть заморожена в Бельгии — там находится около 50 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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