ЕС заморозил российские активы на 68 миллиардов евро

Politico заявило о решении ЕС заморозить российские активы на 68 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico ос ссылкой на данные Европейской комиссии.

Согласно документу, на который ссылается издание, основная часть активов заморожена в Бельгии — там находится около 50 миллиардов евро. Помимо этого, значимая часть принадлежит Люксембургу — 5,5 миллиарда евро. Уточняется, что на обе страны, а также на Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию сейчас приходится более 90 процентов замороженных активов России.

Politico также пишет, что на данный момент ЕС не знает, сколько национальных резервов России заморожено в европейских странах. В данных Европейской комиссии говорится про 33,8 миллиарда евро, однако пока это только приблизительная цифра.

Ранее стало известно, что Великобритания заморозила российские активы на десятки миллиардов долларов. Утверждалось, что с момента начала спецоперации России на Украине в стране заморозили порядка 20,95 миллиарда долларов.

В начале ноября Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) также назвало сумму арестованных Украиной российских активов. В агентстве уточнили, что депозит страны увеличился на 38 миллионов долларов, причем в основном за счет российских средств. Кроме того, как отмечается, полученную сумму хотят направить на финансирование ВСУ.