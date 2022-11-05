Названа сумма арестованных Украиной российских активов

АРМА: Киев увеличил депозит на $38 млн, в основном за счет арестованных российских активов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) назвало сумму арестованных Украиной российских активов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен (15,8 миллиона долларов США), 1,25 миллиона долларов США и 2,5 миллиона евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 миллиона долларов США), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 миллиона гривен (30,2 миллиона долларов США), 5,2 миллиона долларов и 3 миллиона евро», — заявили в АРМА.

В агентстве заявили об увеличении депозита на 38 миллионов долларов, в основном за счет российских средств. Кроме того, полученную сумму планируется направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен (12,3 миллиона долларов США). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен (11,2 миллиона долларов США)», — сообщила пресс-служба.

Ранее Еврокомиссия назвала главной целью Европейского союза (ЕС) конфискацию российских активов. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не обладает необходимой юридической базой для такого шага.