Лидера крупного наркокартеля арестовали благодаря музыкальному клипу

Главу наркокартеля Рикардо Руиса Веласко арестовали благодаря музыкальному клипу в сети

В Мексике полицейским удалось обнаружить и арестовать лидера крупного накрокартеля Jalisco New Generation Cartel (CJNG) благодаря музыкальному клипу. Об этом сообщает VICE.

В секретных документах, обнародованных хакерской группировкой Guacamaya, говорится, что место обитания Рикардо Руиса Веласко, известного под кличкой Double R, вычислили благодаря песне исполнителя Луиса Конрикеса, работающего в стиле наркокорридо. Поскольку Конрикес считался одним из любимых певцов глав наркокартеля, за ним велась слежка.

25 июня стало известно, что музыкант участвовал в грандиозной вечеринке картеля, которую Руис устроил на ранчо в горах на границе штатов Халиско и Сакатерас. Вскоре он выложил на своей странице в социальной сети клип на песню «Подвиги Double R», записанный во время вечеринки. Мексиканские силовики изучили видео и смогли точно установить местонахождение Веласко, но по неизвестной причине долгое время ничего не предпринимали.

В августе военные все-таки арестовали Веласко в штате Гвадалахара на сходке нескольких боссов наркомафии. Однако после серии нападений на правоохранителей, устроенных бойцами CJNG, местным властям пришлось его освободить.

Jalisco New Generation Cartel считается вторым по влиянию и самым быстрорастущим картелем Мексики. Организация была основана в 2009 году. Ее бойцы владеют большим количеством оружия, парком бронеавтомобилей и носят бронежилеты с аббревиатурой названия банды. В данный момент CJNG участвует в борьбе за контроль над штатами Халиско и Сакатерас с другими картелями.

В ноябре страницы певца Луиса Конрикеса в социальных сетях были удалены по требованию властей. Сам исполнитель отрицает свою связь с бандитами.

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