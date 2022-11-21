Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО

RT: расстрелявшая российских пленных 80-я бригада бойцов ВСУ тесно сотрудничает с НАТО

80-я бригада бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшая российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Об этой связи стало известно RT от бывшего солдата ВСУ.

Как рассказал украинец, ранее он сам служил в этой бригаде, но перешел на российскую сторону после того, как ВСУ казнили его отца. По словам бывшего военного, бойцов в 80-й бригаде приучали ненавидеть все русское еще задолго до начала спецоперации.

Собеседник телеканала уточнил, что обучением бригады занимались американские войска. В частности, он отметил, что «промыванием мозгов» занимались морпехи США.

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.