Названа серьезная проблема Запада из-за отправки оружия на Украину

WP: США и страны ЕС столкнулись с истощением запасов вооружения для отправки на Украину

США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на собственный источник.

Представитель страны-члена НАТО рассказал изданию, что Запад попал в непростую ситуацию. На данный момент многие вооружения уже переданы Киеву, и странам приходится «копаться глубже в своих запасах». Собеседник WP отметил, что решение проблемы с данным дефицитом требует долгосрочных и стратегических действий.

При этом он указал, что Россия обладает большими запасами военной техники. «Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — отметил источник, решивший не называть своего имени.

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший высмеял желание американского лидера Джо Байдена поддерживать Украину. Он сделал это, опубликовав шуточный фотоколлаж на своей странице в соцсети. Мем акцентирует внимание на том, что помощь Киеву оказывается за счет налогоплательщиков.