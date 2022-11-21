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20:22, 21 ноября 2022Россия

Госдума предложила Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии

Госдума предложила странам Запада прекратить поддержку неонацистской идеологии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Госдуме предложили коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии. Проект соответствующего обращения внесли в нижнюю палату парламента, документ размещен в электронной базе документов Госдумы.

В парламенте объяснили, что убийство российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленным от 1949 года.

В связи с этим депутаты Госдумы призывают парламенты стран мира осудить преступления киевского режима, а также посодействовать привлечению к ответственности исполнителей и их покровителей.

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«В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе», — говорится в тексте проекта постановления.

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

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Никита Абрамов
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