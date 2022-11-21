Работодатели решили оставить россиян без бонусов

«Работа.ру»: 7% работодателей планируют сократить бонусы для сотрудников в 2023 году

Часть российских компаний решила не выплачивать бонусы своим сотрудникам в следующем году — таких работодателей примерно два процента, согласно данным исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», пишут «Известия».

Согласно опросу, в 2023 году некоторые компании, хоть и не планируют оставлять работников без дополнительных выплат, хотят сократить размер бонусов. При этом в настоящее время такие преимущества россиянам предлагает 71 процент работодателей.

Около 73 процентов респондентов получают в качестве бонусов премии, также компании могут поощрять персонал компенсацией затрат на связь (54 процента). Примерно 39 процентов работодателей регулярно устраивают корпоративные мероприятия для сотрудников, 31 процент компаний предоставляет работникам скидки на обучение или полностью их покрывает, а 29 процентов — оплачивают проезд.

Некоторые работодатели также могут покрывать участие персонала в профессиональных конференциях и форумах за свой счет (28 процентов). Реже компании компенсируют подчиненным расходы на питание и предлагают добровольное медицинское страхование (ДМС). Кроме того, каждый пятый работодатель готов предоставить гибридный режим работы или полностью отпустить сотрудников на удаленку. Меньше всего компаний предоставляют сотрудникам бонусы в виде скидок на фитнес (10 процентов).

При этом большинство работодателей захотели не выплачивать новогодние премии подчиненным в 2022 году, об этом заявили 63 процента опрошенных. По сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать россиянам в два раза реже. Компании не могут позволить себе дополнительные расходы на фоне урезания бюджетов в условиях кризиса, объясняют эксперты.

