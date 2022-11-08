Работодатели решили оставить большинство россиян без новогодних премий

«Работа.ру»: 63 процента российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии

Большинство (63 процента) опрошенных работодателей решили в 2022 году не выплачивать новогодние премии подчиненным, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать россиянам в два раза реже. Компании решили оставить большинство россиян без новогодних премий, поскольку столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в этом году.

Только около 37 процентов работодателей планируют выплачивать денежный бонус в конце года: из них 21 процент может поздравить всех работников, а 16 процентов дадут премии лишь некоторым. Поощрять чаще всего готовы компании из сферы производства, агропрома и торговли.

Размер премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, ответили 50 процентов опрошенных. Около 20 процентов готовы дать премию в размере 10 процентов от ежемесячной зарплаты, 9 процентов — выплатят «13-ю зарплату».

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией ноября в России стала позиция разработчика С++, которому готовы предложить до 370 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался переводчик с китайского и английского языка с зарплатой в 320 тысяч рублей.