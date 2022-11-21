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10:40, 21 ноября 2022Бывший СССР

В Запорожье сообщили об удержании мирных граждан Украиной

Рогов: Украина препятствует выезду жителей из Запорожья для прикрытия военных объектов ВСУ

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина препятствует выезду мирных граждан из подконтрольного ей города Запорожье, чтобы использовать их в качестве живого щита для прикрытия военных объектов, заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

«Дана команда не давать людям возможности уехать под любыми предлогами. Мы говорим конкретно о городе Запорожье, где у них тактика «слоеного пирога», чтобы боевики (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского, иностранного легиона жили в окружении мирных людей, чтобы военные склады находились в окружении мирных объектов», — сказал Рогов.

Более того, по его словам, выехать не могут и те, кто имеет право покинуть город по украинским законам — студенты, инвалиды и многодетные семьи. Выехать их населенного пункта они могут только коррупционным путем.

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Как рассказал Рогов, проезд «дают только в том случае, если оплачивают взятку от 2,5 до 8 тысяч долларов с человека. Если едут отец, четверо детей и мать, это не значит, что отец заплатит только за себя 2,5 тысячи, — он заплатит как минимум 15 тысяч за шесть человек».

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что страна готовится к полному блэкауту. При этом он отметил, что не считает полное отключение электричества в этом сезоне вероятным.

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