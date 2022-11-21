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09:26, 21 ноября 2022Бывший СССР

На Украине начали готовиться к блэкауту

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий усомнился в полном блэкауте на Украине в этом сезоне

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские специалисты готовы к ликвидации последствий полного отключения электроэнергии по всей территории страны, однако сам блэкаут может и не случиться в этом сезоне, заявил глава «Укрэнерго» Кудрицкий, его слова передают украинские СМИ.

Он также отметил, что временной промежуток полного отключения электричества на Украине также трудно спрогнозировать. «Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче», — сказал глава «Укрэнерго».

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Василий Мека
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