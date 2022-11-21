Украина начала обстрел Запорожской АЭС

Рогов заявил, что ВСУ начали обстрел Энергодара и Запорожской АЭС снарядами НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС) артиллерийскими снарядами НАТО, передает Telegram-канал «Украина.ру». На данный момент известно о четырех попаданиях в одну из подстанций.

«Нам сообщают о четырех тяжелых прилетах у подстанции "Луч". Предварительно, обстрел ведется со стороны города Марганец», — говорится в сообщении.

Об ударах по городу Энергодар заявил в Telegram и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ ведут огонь из тяжелой артиллерии НАТО по береговой линии.

19 ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Запорожская АЭС получила повреждения в результате ударов. При этом никто не пострадал.