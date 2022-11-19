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23:06, 19 ноября 2022Россия

Запорожская АЭС пострадала при украинском обстреле

«Росэнергоатом» сообщил, что Запорожская АЭС пострадала при украинском обстреле

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Запорожская атомная электростанция (АЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

По его словам, в результате украинского обстрела в субботу, 19 ноября, объект получил повреждения. «Сегодня все закончилось повреждениями, разрушениями, которые будут уточнены завтра с утра», — сообщил он.

Руководитель добавил, что никто не пострадал. По словам советника гендиректора, в субботу на станции персонала намного меньше, чем в будние дни. «И это счастье, что обошлось без жертв и только закончилось одними повреждениями», — указал он. Карчаа подчеркнул, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС.

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Марина Совина
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