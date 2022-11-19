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22:25, 19 ноября 2022Россия

ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

«Росэнергоатом» сообщил о нанесении ВСУ 12 ударов по Запорожской АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские военные нанесли 12 ударов, сообщает ТАСС.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», — заявил он.

Карчаа уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, который является частью системы охлаждения станции, два удара было совершено по сухому хранилищу ядерных отходов, еще три — в район КПП-2. Он отметил, что несмотря на то, что удар был массированным, среди персонала АЭС не оказалось пострадавших.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что объем британской военной помощи Украине превысил три миллиарда фунтов стерлингов (3,57 миллиарда долларов). Он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, пока она «не добьется мира и безопасности, на которые она должна рассчитывать».

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Марина Совина
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