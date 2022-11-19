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21:14, 19 ноября 2022Мир

Объем британской помощи Киеву достиг миллиардов фунтов стерлингов

Объем британской военной помощи Украине превысил три миллиарда фунтов стерлингов

Фото: Andy Commins / Reuters

Объем британской военной помощи Украине превысил три миллиарда фунтов стерлингов (3,57 миллиарда долларов). Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает ТАСС.

«Только в этом году мы предоставили военную помощь в размере более трех миллиардов фунтов, мы будем продолжать оказывать военную помощь», — сказал британский премьер.

Он отметил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, пока она «не добьется мира и безопасности, на которые она должна рассчитывать».

По словам Сунака, Британия направит Украине новую военную помощь, а также продолжит обучение украинских военных медиков и инженеров. Также Лондон передаст зимнее оборудование для военных и гуманитарную помощь на сумму более 16 миллионов фунтов стерлингов (19 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине 125 зениток и специальные средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Украине предоставят новые средства ПВО, включая зенитки, радары и специальную технику для борьбы с беспилотниками.

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Марина Совина
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