Британия передаст Украине зенитки и средства для борьбы с беспилотниками

Великобритания передаст Украине 125 зениток и средств для борьбы с БПЛА

Великобритания передаст Украине 125 зениток и специальные средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в субботу, 19 ноября, говорится в заявлении в канцелярии британского премьера Риши Сунака, на которое ссылается ТАСС.

Украине предоставят новые средства ПВО, включая зенитки, радары и специальную технику для борьбы с беспилотниками. Согласно предварительным данным, размер нового пакета военной помощи составит около 59,5 миллиона долларов. Помимо этого, Британия окажет гуманитарную помощь Украине в преддверии зимы.

О том, что премьер Великобритании приехал в Киев, стало известно ранее в субботу, 19 ноября. По прибытии в украинскую столицу он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики упомянули такие «наиболее важные вопросы», как безопасность обеих стран.

Ранее в посольстве ФРГ также утверждали, что Германия передала бойцам ВСУ все обещанные самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard. В диппредставительстве отметили, что с начала спецоперации Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard.