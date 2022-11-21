Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:39, 21 ноября 2022Культура

Гари Олдман заявил о желании завершить карьеру

Гари Олдман заявил о желании завершить актерскую карьеру после сериала «Медленные лошади»

Фото: Vincenzo Landi / Globallookpress.com

Британский актер Гари Олдман заявил, что намерен завершить свою карьеру в кино после окончания съемок сериала «Медленные лошади», в котором он играет главную роль. Его слова передает The Times.

Лауреат премии «Оскар» заявил, что в его жизни есть другие вещи, которые его интересуют. «У меня была завидная карьера, но все идет на убыль. Кроме того, есть и другие вещи, помимо актерского искусства, которые меня интересуют. Когда ты молод, ты думаешь, что успеешь сделать все, но годы-то идут, — заметил актер.

Олдман также напомнил, что в следующем году ему исполнится 65 лет. «70 [лет] не за горами. Когда мне будет 80, я уже не хочу быть активным [в работе]. Для меня было бы честью [в последний раз] выйти в роли Джексона Лэмба (персонаж Олдмана в сериале "Медленные лошади" — прим. "Ленты.ру") и остановиться на этом», — поведал о своем желании актер.

«Медленные лошади» — сериал в жанре шпионского триллера, основанный на одноименном романе писателя Мика Херрона. Премьера шоу состоялась 1 апреля 2022 года, дата выхода второго сезона назначена на декабрь. Издание The Hollywood Reporter в июне сообщало о том, что сериал продлен на третий и четвертый сезоны.

Ранее актриса Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.