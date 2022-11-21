Гари Олдман заявил о желании завершить карьеру

Гари Олдман заявил о желании завершить актерскую карьеру после сериала «Медленные лошади»

Британский актер Гари Олдман заявил, что намерен завершить свою карьеру в кино после окончания съемок сериала «Медленные лошади», в котором он играет главную роль. Его слова передает The Times.

Лауреат премии «Оскар» заявил, что в его жизни есть другие вещи, которые его интересуют. «У меня была завидная карьера, но все идет на убыль. Кроме того, есть и другие вещи, помимо актерского искусства, которые меня интересуют. Когда ты молод, ты думаешь, что успеешь сделать все, но годы-то идут, — заметил актер.

Олдман также напомнил, что в следующем году ему исполнится 65 лет. «70 [лет] не за горами. Когда мне будет 80, я уже не хочу быть активным [в работе]. Для меня было бы честью [в последний раз] выйти в роли Джексона Лэмба (персонаж Олдмана в сериале "Медленные лошади" — прим. "Ленты.ру") и остановиться на этом», — поведал о своем желании актер.

«Медленные лошади» — сериал в жанре шпионского триллера, основанный на одноименном романе писателя Мика Херрона. Премьера шоу состоялась 1 апреля 2022 года, дата выхода второго сезона назначена на декабрь. Издание The Hollywood Reporter в июне сообщало о том, что сериал продлен на третий и четвертый сезоны.

Ранее актриса Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры.