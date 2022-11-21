В Омске пройдет всероссийский фестиваль дизайна и искусств «Сибирская этника»

В Омске с 25 по 27 ноября пройдет XI всероссийский фестиваль дизайна и искусств «Сибирская этника». Об этом сообщает «ОмскРегион».

Темой проекта станет «Фундамент времени». На конкурс поступило 92 заявки из 14 городов России и Казахстана, в финал прошли 53 дизайнера из Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на Дону. Дизайнеры представят свои работы в пяти номинациях: «Арт-декор», «Этногород», «Этнолюкс», «Экотренд» и «Коллекция».

«Сегодня, как никогда, молодому дизайнеру важно обратиться к основам, найдя силу в локальности и самобытности. Важно обрести потерянные части себя и то, что делает нас самими собой в ходе времени и быстроте вечно сменяемых событий. Здесь, в Сибири, на слиянии культур Востока и Запада, находясь в этнокультурном многообразии, особенно важно прочувствовать точку опоры, и, опираясь на фундамент, заложенный предками, актуализировать наиболее ценное, создавая новые современные проекты», — раскрыли тему конкурса организаторы.

25 ноября также состоится новый арт-проект «Первые». На показе зрители увидят 25 работ дизайнеров из Омска, Ташкента (Узбекистан), Алматы (Казахстан) и Минска (Республика Беларусь).

Ранее сообщалось, что в России запустили проект «Связь», в рамках которого мастерицы создали одежду из материалов местного производства. В мероприятии приняли участие 91 мастерица из 59 городов России. Швеи произвели 150 свитеров из шерсти, при этом для цветных деталей они использовали пряжу от бывшего в употреблении трикотажа, отобранного при поддержке фонда «Второе дыхание» и проекта «Свалка». Вдобавок к вещи прилагается набор съемных помпонов, которые изготовили мастера села Великая Губа в Карелии.