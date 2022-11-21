На Урале построят Парк исторических приключений

На строительство Парка исторических приключений на Урале выделено 23 миллиона рублей

В Свердловской области началось строительство парка исторических приключений «Покровский рубеж». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

Уточняется, что парк возводят возле поселка Кислянка Артемовского района. Для посетителей готовят интерактивные программы, посвященные различным этапам истории Урала и России. К работе привлечены специалисты из свердловских и башкирских музеев. При этом на создание объекта выделено 23 миллиона рублей.

«Парк сможет принимать гостей круглый год. Здесь можно будет побывать на экскурсии или принять участие в программе командообразования, а также использовать парк в качестве съемочной площадки. Для этого готовятся исторические костюмы и образцы снаряжения российских солдат разных исторических эпох», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области для старшеклассников и учащихся профильных специальностей начали проводить бесплатные экскурсии на автомобильный завод «Урал». В рамках экскурсии школьникам и студентам будут показывать, как организовано производство большегрузных автомобилей, самосвалов и тягачей.