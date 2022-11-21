Найдены прообразы персонажей в ключевых романах Пелевина

Прообразами персонажей в романах Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые

Прообразами ряда персонажей в романах Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые. Об этом сообщается в документальном фильме Родиона Чепеля «Пелевин», премьера которого запланирована в онлайн-кинотеатре Kion.

Китаист и приятель Пелевина Бронислав Виногродский заявил, что стал прообразом Простислава из романа «Числа»: «Абсолютно позитивный образ там выведен был. Хороший, талантливый, гениальный писатель отобразил тебя в романе. Он же тебя не зеркально описал, это не фотография. ЛСД я ему не предлагал, я ему впервые, когда он появился у меня, предложил выпить настойки на мухоморах алкогольной. Он сказал гениальную фразу: "Если я выпью хоть чуть-чуть, мой ум не видит никаких причин останавливаться, поэтому я не пью вообще"».

Ветеран спецслужб Игорь Чечеткин, отметив, что общался с Пелевиным, но не слишком хорошо ладил с писателем, провел параллель между собой и офицером ФСБ Леонидом Лебедкиным из «Чисел». «Я был удивлен, когда Бронислав [Виногродский] сказал, что, оказывается, в книге "Числа" я прописан. Там такой негативный персонаж, капитан Лебедкин. Скорее всего это его фантазия, ему нужен был такой герой в книге, олицетворение спецслужб», — сказал Чечеткин.

В образе лисы из романа «Священная книга оборотня» узнала себя журналистка, первый главный редактор российского издания Vogue Алена Долецкая: «Без какого либо-исключения, ни одного косяка. Что звучит почти глупо и самонадеянно!»

В фильме также утверждается, что прообразом Чапаева стал эколог, основатель новгородского «Дзен Центра» Василий Максимов, а прототипом бандита Володина — IT-разработчик и друг юности писателя Сергей Москалев.

Ранее рэпер Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) заявил, что стал прототипом героя нового романа писателя Виктора Пелевина.