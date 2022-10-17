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15:34, 17 октября 2022Культура

Слава КПСС рассказал об использовании его образа в романе Виктора Пелевина

Слава КПСС заявил, что стал прототипом главного героя романа Виктора Пелевина KGBT+

Фото: Okras / Wikimedia Commons

Рэпер Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) заявил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что стал прототипом героя нового романа писателя Виктора Пелевина.

Как рассказал исполнитель, пару лет назад ему на почту начал писать «странный человек», предлагая деньги за интервью. Машнов уточнил, что издание, в котором журналист якобы работал, «прогуглить» не удавалось. «Вопросы, которые он [журналист] задавал, были, мягко говоря, странными, как будто он не очень разбирается в теме... Спрашивал мое отношение к буддийской философии, истории, баттл-рэпу и т.п. Впоследствии эти интервью нигде не появились, а анонимный собеседник перестал отвечать», — написал Слава КПСС.

Однако позднее, когда в сентябре вышел роман Пелевина KGBT+, Машнов обнаружил, что главного героя зовут Салават КГБТ и персонаж говорил «прямыми цитатами из той загадочной серии интервью». Рэпер убежден, что в своем произведении писатель использовал его образ.

«Когда я читал этот текст, я, мягко говоря, был в приятном шоке! О большем признании я и не мог мечтать, честно говоря. Большое спасибо!» — резюмировал исполнитель.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф перенес предстоящие концерты из-за перелома ребра.

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Дениза Мацаева
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