Рэпер Гуф перенес предстоящие концерты из-за перелома ребра

Рэпер Гуф перенес предстоящие концерты из-за того, что сломал ребро

Российский рэп-исполнитель Гуф перенес предстоящие концерты на следующий год из-за перелома ребра. Об этом сообщает Ura.ru.

Артист поведал, что не сможет выступать в ближайшие несколько недель, а также добавил, что все приобретенные поклонниками ранее билеты остаются действительными. Гуф опубликовал заключение от врача, в котором указано, что рэпер получил неосложненный закрытый перелом девятого ребра без смещения. Рэпер не сообщил, как именно получил травму.

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие города [где должны были состояться концерты — прим. "Ленты.ру"] переносятся на весну», — сообщил музыкант.

В начале октября стало известно, что американский исполнитель Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках своего тура. Певец принял решение сфокусироваться на своем здоровье.