Под Красноярском на трассе «Канск-Абан-Богучаны» перевернулся автобус

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло на 333 километре автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Водитель автобуса пытался объехать поворачивающий налево легковой автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Всего в автобусе было 36 человек, девять обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Княгининском районе Нижегородской области пьяный мужчина угнал автомобиль, чтобы купить алкоголь в магазине, а после — не справившись с управлением, вылетел в кювет.

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