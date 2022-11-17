Пьяный россиянин угнал машину у соседки ради покупки алкоголя и попал в ДТП

В Нижегородской области мужчина угнал Lada у соседки ради покупки алкоголя и попал в ДТП

В Княгининском районе Нижегородской области пьяный мужчина угнал автомобиль, чтобы купить алкоголь в магазине, а после — попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, россиянин похитил автомобиль соседки Lada, который был припаркован у дома женщины. Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобиля или иным транспортным средством без цели хищения.

Виновным в угоне оказался 27-летний местный житель. Он сел за руль авто соседки в нетрезвом виде и, не справившись с управлением, вылетел в кювет.

Ранее в Москве пьяные жители попытались угнать машину скорой помощи, которая прибыла на их вызов, и избили водителя автомобиля.