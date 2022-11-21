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12:27, 21 ноября 2022Силовые структуры

Появилось фото с места нападения на инспектора ГИБДД в центре Грозного

Опубликовано фото с места ликвидации в Грозном зарезавшего инспектора ГИБДД преступника

Фото: ТАСС

Появилось фото из центра Грозного с места нападения преступника на инспектора ГИБДД. Снимок в понедельник, 21 ноября, опубликовало РИА Новости.

Сегодня в столице Чечни ликвидировали преступника, зарезавшего мужчину во время подготовки к намазу.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Когда убийца попытался скрыться, его застрелили из табельного оружия. Сейчас полицейские выясняют мотивы преступления, устанавливают личность нападавшего и ищут его возможных сообщников.

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Екатерина Власова
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