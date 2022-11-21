Появилось фото с места нападения на инспектора ГИБДД в центре Грозного

Опубликовано фото с места ликвидации в Грозном зарезавшего инспектора ГИБДД преступника

Появилось фото из центра Грозного с места нападения преступника на инспектора ГИБДД. Снимок в понедельник, 21 ноября, опубликовало РИА Новости.

Сегодня в столице Чечни ликвидировали преступника, зарезавшего мужчину во время подготовки к намазу.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Когда убийца попытался скрыться, его застрелили из табельного оружия. Сейчас полицейские выясняют мотивы преступления, устанавливают личность нападавшего и ищут его возможных сообщников.