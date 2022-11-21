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11:54, 21 ноября 2022Силовые структуры

Кадыров заявил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника

Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации в Грозном зарезавшего инспектора ГИБДД преступника

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

В центре Грозного ликвидировали преступника, зарезавшего инспектора ГИБДД во время подготовки к намазу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — уточнил Кадыров.

Когда убийца попытался скрыться, его застрелили из табельного оружия. В настоящее время полицейские выясняют мотивы преступления, устанавливают личность нападавшего и ищут его возможных сообщников.

Глава Чечни выразил соболезнования родственникам погибшего инспектора.

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Елизавета Новикова
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