Россиянин напал с ножом на ужинавшего в кафе полицейского и ранил его

В Иркутской области безработный попытался зарезать полицейского, ужинавшего в кафе с женой

В Иркутской области задержали 38-летнего безработного за попытку зарезать 32-летнего полицейского. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ночью 19 ноября в Братске младший лейтенант ужинал в кафе «Уют» с женой на Солнцевской улице. Он поссорился с фигурантом, и россиянин ударил правоохранителя ножом в грудь. Сотрудника МВД госпитализировали. Известно, что нападавший ранил его в левое легкое. Полицейский в удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что под Саратовом пьяная 40-летняя женщина избила полицейского и попала под следствие.