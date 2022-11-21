В Кремле оценили решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ

Песков назвал решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ головной болью организации

Решение Варшавы не пускать главу МИД России Сергея Лаврова на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не может составить дискомфорт для Москвы. Так оценил решение Польши пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков напомнил, как в конце 2021-го и начале 2022-го ОБСЕ отвергла конструктивное предложение России по разговору о вопросах безопасности, который опирался на конкретный проект документов.

«Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль ОБСЕ как для организации, это однозначно», — резюмировал пресс-секретарь. По его словам, российская сторона потеряет от этого меньше, чем сама организация.

Ранее в МИД России заявили, что решение Варшавы отказать Лаврову принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным. В министерстве подчеркнули, что решение Польши несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.