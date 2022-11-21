Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 21 ноября 2022Ценности

Названы простые способы удачно получаться на групповом фото

Евгения Кулешова: удачно получаться на групповом фото поможет правильное расположение рук

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Российская блогерша и специалист по позированию и правильной походке Евгения Кулешова, за рекомендациями которой в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) следят более 234 тысяч подписчиков, назвала простые способы удачно получаться на групповой фотографии. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 21 ноября.

По словам эксперта, хорошо выглядеть на общем снимке поможет правильное расположение рук. Из-за нехватки свободного пространства в совместных фото с большим количеством людей их не следует сгибать в локтях, чтобы не перекрыть других участников съемки. Также для того, чтобы лица всех присутствующих оставались видны, не стоит поднимать руки вверх.

Помимо этого, тем, кто стоит с краю, специалист посоветовала выдвинуть одну ногу вбок, чтобы раскрепоститься и использовать свободное пространство. «А если вас посадили на передний план, вытягивайте ноги, следите за спиной», — добавила Кулешова.

Материалы по теме:
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы. Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы.Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
20 сентября 2022
«Секс был похож на работу» Модели — о том, что творилось на вечеринках в особняке основателя Playboy
«Секс был похож на работу»Модели — о том, что творилось на вечеринках в особняке основателя Playboy
9 января 2022

В заключение блогерша рассказала, что, сидя на стуле в первом ряду, не следует ставить стопы под стул и складывать руки на колени, а также держать спину слишком ровной, поскольку такие позы могут создать ощущение скованности и неестественности.

В августе полная блогерша Кристин Бьюзан раскрыла простой способ казаться стройнее на фото. По словам девушки, для достижения подобного эффекта следует перестать сутулиться. В свою очередь, после выполнения данного шага необходимо расположиться по диагонали на краю стула, вытянув дальнюю от камеры ногу и согнув ближнюю. При этом одна рука должна остаться на бедре, а вторую потребуется отвести в сторону и упереться ладонью в сиденье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.