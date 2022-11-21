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08:23, 21 ноября 2022Мир

Мирные жители пострадали после ударов Турции по Сирии

ЦПВС: в результате ударов Турции по Алеппо пострадали мирные жители и сирийские военные

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В результате авиаударов, нанесенных самолетами F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по Сирии, пострадали мирные жители. Об этом заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВР) Олег Егоров, передает РИА Новости.

Уточняется, что турецкие военные нанесли удары в районах городов Африн и Кобани провинции Алеппо. «В результате ударов имеются пострадавшие серди мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии», — говорится в сообщении ЦПВР.

Ранее Минобороны Турции сообщило об уничтожении базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Отмечалось, что удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в которой Анкара обвиняет сирийских курдов. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций

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Марина Совина
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