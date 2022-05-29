Президент Турции Эрдоган пообещал добиться полного уничтожения террористов в Сирии

Турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По выражению политика, турецкие военные «закапывают террористов в землю». «Мы будем продолжать это делать до тех пор, пока не искореним там террористов», — пообещал он.

26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна, вероятно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Министр отметил, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, но не сдержали слово.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.